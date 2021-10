Reino Unido discute resposta à Covid-19 ante previsão de 100 mil novos casos por dia

De acordo com o ministro da Saúde do Reino Unido, Edward Argar, o governo trabalha com o "plano A", que consiste em confiar na ampliação da campanha de vacinação edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Com um novo pico de infecções, que passou de 49 mil novos casos diários na quarta-feira (20), autoridades e especialistas do Reino Unido passaram a discutir sobre a necessidade da adoção de novas medidas diante do cenário atual. O governo admitiu que o número de casos pode chegar ao patamar de 100 mil por dia.

De acordo com o ministro da Saúde do Reino Unido, Edward Argar, o governo trabalha com o "plano A", que consiste em confiar na ampliação da campanha de vacinação. Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"Nós ainda estamos vencendo a corrida neste momento, mas a liderança está diminuindo. Então o que temos que fazer é dar um sprint final até a linha de chegada", disse o ministro, que também convocou a população a procurar pontos de vacinação e completar o ciclo de imunização.

PUBLICIDADE

Ao todo, 67% da população do Reino Unido completou a vacinação contra a covid-19, e outros 6% estão parcialmente imunizados - 73% têm algum grau de imunização, de acordo com os dados do World in Data.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE