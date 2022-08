Reino Unido enfrenta a maior queda real de salários em um século

Apoie o 247

RT - Os aumentos salariais na Grã-Bretanha podem ficar atrás da inflação em quase 8% no final deste ano, que será a maior queda nos salários reais em 100 anos, disse o Trades Union Congress (TUC) em um relatório publicado na quinta-feira.

De acordo com o relatório, os padrões de vida no país devem cair 7,75% sem precedentes, dada a previsão do banco central de que a inflação saltaria para 13% no quarto trimestre de 2022, enquanto os salários aumentariam apenas 5,25%.

O TUC apontou que os trabalhadores não sofriam um declínio tão severo e prolongado nos salários em relação à inflação desde a década de 1920. “Esta não é uma espiral salário-preço, é um verdadeiro desastre salarial”, alertou o congresso sindical.

Espera-se que os aumentos salariais representem apenas 20% da inflação, depois de permanecerem moderados durante o outono e inverno em cerca de 5,25%.

A combinação de salários aumenta cerca de um ponto percentual acima do nível pré-pandemia de 4% e a inflação de dois dígitos representou “o maior declínio em exatamente um século”, mostrou a pesquisa.

“O salário real caiu mais em apenas uma ocasião, um declínio de 13,3% no quarto trimestre de 1922 – quando a inflação de preços e salários pós-Primeira Guerra Mundial foi drasticamente revertida. O único outro número comparável foi de 7,2% no primeiro trimestre de 1940”, disse o TUC.

Os números oficiais mostraram que o crescimento médio da remuneração total caiu nos últimos dois meses para 6,2%. O governo deve “recuperar o equilíbrio” da economia , segundo a secretária-geral do TUC, Frances O'Grady. “Muito vai para os lucros e para aqueles que já são ricos, e muito pouco vai para os salários e para as famílias trabalhadoras” , enfatizou.

