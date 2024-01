Reino Unido fornecerá mais 2,5 bilhões de libras à Ucrânia na guerra contra a Rússia

Apoie o 247

247 – O Reino Unido anunciará um aumento de £2,5 bilhões em ajuda militar à Ucrânia no próximo ano fiscal, de acordo com o primeiro-ministro Rishi Sunak. Essa será a maior contribuição anual do Reino Unido desde o início da guerra, segundo reportagem da BBC. O primeiro-ministro revelou a decisão durante uma visita ao país, onde também assinará um novo acordo de apoio à segurança de longo prazo da Ucrânia. O pacote de ajuda inclui mísseis de longo alcance, defesa aérea, conchas de artilharia e £200 milhões destinados a drones, a maioria de fabricação britânica. Destaca-se que o compromisso financeiro cobrirá o próximo ano fiscal, diferentemente da proposta de vários anos defendida por alguns funcionários.

Downing Street enfatizou que esse pacote de apoio representa a primeira etapa de uma alegada "parceria inabalável de cem anos entre a Ucrânia e o Reino Unido". Além dos recursos militares, o financiamento incluirá £18 milhões para ajuda humanitária, fortalecimento da infraestrutura energética da Ucrânia e mais recursos para treinamento online de inglês. O anúncio ocorre em meio à crescente pressão de parlamentares que buscavam maior clareza sobre o suporte à Ucrânia, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia enfrentam dificuldades para concordar com seus próprios pacotes de ajuda, considerando a urgência de munições para a Ucrânia.

