Reino Unido insta OTAN a se manter unida contra Rússia e diz estar elaborando 'sanções de impacto'

Sputnik - Através da chanceler Elizabeth Truss, Londres afirma que é "vital combater a Rússia" e que vem trabalhando em sanções "de impacto" com parceiros ocidentais. Entretanto, Aliança Atlântica e EUA disseram hoje (6) estarem prontos para diálogo com governo russo.

Nesta quinta-feira (6), a chanceler britânica, Elizabeth Truss, instou a OTAN a se manter unida contra a Rússia nas rodadas de negociações sobre a situação na Ucrânia programadas para os próximos dias, segundo a Reuters.

"É vital que a OTAN esteja unida para combater o comportamento ameaçador da Rússia [...] Não vamos aceitar a campanha que Moscou está fazendo para subverter seus vizinhos democráticos [...] A Rússia é o agressor aqui, a OTAN sempre foi uma aliança defensiva", disse Truss.

A chanceler também declarou que o Reino Unido está trabalhando com parceiros ocidentais em vigorosas sanções contra o setor financeiro de Moscou.

"O Reino Unido está trabalhando com nossos parceiros nessas sanções, incluindo medidas de alto impacto direcionadas ao setor financeiro e a indivíduos russos", declarou.

Seguindo uma série de afirmações, Truss advertiu a Europa a não depender tanto "do gás russo".

"A Europa deve reduzir sua dependência do gás russo [...] O Reino Unido continua se opondo ao Nord Stream 2 [Corrente do Norte 2] e estou trabalhando com aliados e parceiros para destacar os riscos estratégicos deste projeto."

Moscou já se posicionou dizendo que está pronta para o diálogo de forma "substantiva e produtiva", com a Aliança Atlântica, mas sinaliza que "não vai negociar por negociar", uma vez que a OTAN está construindo bases e usando o território ucraniano para conduzir exercícios.

No fim de dezembro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chamou atenção para o fato de que, neste ano, o número de militares ucranianos e ocidentais envolvidos nos exercícios será quase duas vezes maior que em 2021, chegando até 64.000, e que a atividade militar da OTAN perto das fronteiras da Rússia representa uma ameaça à sua segurança nacional.

Ao mesmo tempo hoje (6), a OTAN e os Estados Unidos disseram estar prontos para "diálogo significativo" com a Rússia.