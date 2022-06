Reino Unido levará 'alguns anos' para repor estoques de armas enviadas à Ucrânia, diz Londres

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quarta-feira (22), o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que precisará de anos para reabastecer seus estoques de armas e retornar aos níveis anteriores ao conflito na Ucrânia.

Conforme publicou o jornal Independent, a declaração partiu do chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, almirante Anthony Radakin — líder das Forças Armadas britânicas — durante audiência do comitê de Relações Internacionais e Defesa do parlamento britânico. Os estoques de armas do país foram reduzidos devido aos sucessivos envios de apoio militar a Kiev.

"Estamos falando de anos, porque não é possível pedir uma rápida produção em série com armas modernas", disse Radakin, acrescentando que o grande volume de transferência de armas à Ucrânia somado aos limites de produção bélica industrial tornou-se um "problema significativo".

Ainda segundo o militar, o Reino Unido deve trabalhar de forma próxima com fornecedores envolvidos na indústria de defesa, uma vez que levarão "alguns anos" para repor mesmo armas menos sofisticadas. Nesse sentido, Radakin afirmou que Londres já convidou 12 grandes companhias do setor para conversas.

O almirante também afirmou que o Reino Unido levará entre "cinco e dez anos" para ter uma divisão capaz de lutar ao lado de forças dos Estados Unidos. "Poderíamos enviar uma divisão agora, mas não a que gostaríamos".

O Reino Unido até agora enviou quase US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12,9 bilhões) em assistência militar à Ucrânia, incluindo 120 blindados Mastiff, 200 mísseis ar-terra Brimstone-1 e 3.965 sistemas antitanques NLAW.

