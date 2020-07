Reino Unido pede a Japão alternativas à Huawei em redes 5G

247 - O governo britânico pediu ao Japão para ajudar a construir redes sem fio 5G sem a Huawei Technologies. O Reino Unido (RU) nomeou a NEC Corp e a Fujitsu Ltd como possíveis fornecedores alternativos para a gigante chinesa, informou o jornal Nikkei nesse domingo (19).

Autoridades britânicas se encontraram com seus pares em Tóquio na quinta-feira (16), dois dias depois o RU ordenou que os equipamentos da Huawei fossem removidos de suas redes 5G até o final de 2027. O país asiático deve impor sanções ao RU.

A iniciativa dos europeus segue um alinhamento com os Estados Unidos, país governador por Donald Trump. Mas, de acordo com o professor do Instituto de Ciências e Tecnologias de Computação da Universidade de Suzhou, Xu Canhao, diz que sem a Huawei, será difícil para os americanos entrarem na área 5G.

"Atualmente a Huawei possui uma parcela muito grande das patentes mundiais na área 5G, sendo estas as patentes fundamentais", disse.

