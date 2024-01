Reino Unido prepara dossiê secreto sobre retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos

Apoie o 247

247 – O Reino Unido está elaborando um dossiê secreto sobre os possíveis impactos do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, conforme revelado pelo portal britânico inews. O documento, liderado pelo Ministério das Relações Exteriores, abordará informações sobre os potenciais efeitos nas esferas econômica, geopolítica e política interna britânicas, segundo informa a agência Sputnik .

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e Keir Starmer, líder da oposição, parecem evitar comentários sobre as eleições presidenciais norte-americanas para evitar parecerem tomar partido em assuntos políticos externos. Até o momento, a única política britânica que se manifestou nas eleições dos EUA foi Liz Truss, ex-primeira-ministra entre setembro e outubro de 2022, que expressou apoio ao candidato republicano.

Segundo informações do portal, há uma preocupação entre os políticos britânicos de que uma eventual vitória de Trump em novembro possa causar impactos significativos na geopolítica global, refletindo diretamente no Reino Unido. Diplomatas foram designados para coletar informações sobre as últimas posições de Trump em questões relevantes para o país, incluindo a crise na Ucrânia, situações no Oriente Médio e acordos comerciais internacionais. A embaixadora do Reino Unido em Washington, Dame Karen Pierce, é considerada peça-chave nesse processo, assim como os adidos britânicos na OTAN e na ONU.

Ex-diplomatas de alto escalão enfatizaram a necessidade de o governo britânico desenvolver "planos de contingência" para se proteger contra possíveis riscos associados à reeleição de Trump, que, desde seu primeiro mandato, manifestou o desejo de retirar os EUA da OTAN. A reportagem destaca que o Ministério das Relações Exteriores britânico lamentou não ter se preparado adequadamente para a vitória de Trump em 2016 e destaca a sensibilidade da pasta a possíveis ofensas à campanha do ex-presidente.

