Reino Unido procura aumentar gastos militares em meio ao conflito na Ucrânia e à inflação

Sputnik - Ben Wallace, responsável pela defesa britânica, pretende um crescimento significativo no setor, mas o Tesouro vê o valor exigido como como difícil e "extraordinariamente elevado".

Ben Wallace, secretário de Defesa do Reino Unido, solicitou um aumento de 10% no orçamento militar para os próximos dois anos, apontou no domingo (12) o jornal britânico The Times.

Uma fonte de defesa disse ao jornal que esta não é uma "lista de compras" de novos equipamentos, e que o ministério foi "particularmente afetado" pela inflação por causa de gastos anuais com equipamentos militares estimados em 14 bilhões de libras esterlinas (R$ 73,01 bilhões).

O pedido foi feito a Jeremy Hunt, secretário do Tesouro britânico. O Tesouro está resistindo essas demandas com o argumento de que seriam necessários cortes significativos em outras áreas ou aumentos de impostos.

"O número é extraordinariamente elevado", disse uma fonte do governo, acrescentando que "as cinco prioridades do primeiro-ministro [britânico Rishi Sunak] não incluíam um compromisso explícito com o financiamento da defesa".

Para cobrir os custos da inflação, os gastos com a Ucrânia e os compromissos da OTAN, é planejado que os gastos militares aumentem em 700 milhões de libras esterlinas (R$ 4,4 bilhões) nos dois próximos anos.

No entanto, o Ministério da Defesa quer entre 8 bilhões de libras esterlinas (R$ 50,33 bilhões) e 11 bilhões de libras esterlinas (R$ 69,2 bilhões), incluindo para financiar projetos "sem qualquer financiamento", como a construção de fragatas Type 32, navios de apoio polivalentes, e a falta de lançadores múltiplos de foguetes e tanques.

