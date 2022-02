Reino Unido Reino anuncia sanções contra Rússia e diz que continuará apoiando militarmente a Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que passaram a ser aplicadas sanções contra bancos russos e os empresários Gennady Timchenko, Igor Rotenberg e Boris Rotenberg.

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, disse que o país impôs sanções contra bancos e indivíduos russos.

"Hoje [22] o Reino Unido sanciona os seguintes bancos russos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank e o Banco do Mar Negro, e sancionamos três indivíduos com patrimônios líquidos muito altos", anunciou Johnson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As pessoas sancionadas são os empresários Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e seu sobrinho Igor Rotenberg.

Ele também disse que supostamente chegou a hora de se preparar para as possíveis próximas fases do plano do presidente da Rússia para a Ucrânia, depois que Vladimir Putin reconheceu a independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Agora temos de nos preparar para as possíveis próximas fases do plano de Putin. A subversão violenta de áreas da Ucrânia oriental por operativos russos e seus mercenários, seguida por uma ofensiva geral dos quase 200.000 militares russos reunidos nas fronteiras com plena prontidão para atacar", afirmou Johnson.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE