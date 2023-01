Reino Unido sanciona procurador-geral do Irã após execução de cidadão britânico-iraniano

Apoie o 247

MOSCOU, 14 de janeiro (Sputnik) - O Reino Unido impôs sanções ao procurador-geral iraniano, Mohammad Jafar Montazeri, por conta da execução do ex-vice-ministro da Defesa iraniano Alireza Akbari, que tem cidadania britânica e iraniana, disse o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, neste sábado (14).



"O Reino Unido sancionou o procurador-geral do Irã", tuitou.



Londres acredita que Montazeri está "no centro do uso da pena de morte pelo Irã", disse Cleverly, acrescentando que o governo iraniano deve ser responsabilizado por suas "terríveis violações dos direitos humanos".



A mídia iraniana informou no sábado que as autoridades iranianas executaram Akbari sob a acusação de espionagem em nome da inteligência do Reino Unido. No início da semana, Cleverly instou o governo iraniano a anular a sentença de morte de Akbari, dizendo que a decisão tem motivação política política e demonstra desrespeito pela vida humana.

