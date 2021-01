Reino Unido ultrapassa 100.000 mortes por COVID-19

Sputnik – Mais de 100.000 pessoas morreram no Reino Unido após contrair o coronavírus, segundo dados divulgados pelo governo nesta terça-feira (26).

O Reino Unido se tornou ontem (26) o quinto país do mundo a registrar 100.000 mortes relacionadas ao vírus, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia e México.

Vale lembrar que os EUA registraram mais de 400.000 mortes de COVID-19, o maior índice do mundo, mas sua população de cerca de 330 milhões é quase cinco vezes a do Reino Unido, escreve a Associated Press.

A pasta de Saúde do país disse que 100.162 pessoas morreram após o teste positivo, incluindo 1.631 novas mortes relatadas apenas nesta terça-feira (26).

"É difícil calcular a tristeza contida nessa estatística sombria", disse o primeiro-ministro Boris Johnson em uma entrevista coletiva televisionada. Ele assumiu "total responsabilidade pelas políticas" de seu governo contra o coronavírus, e disse que lamenta "profundamente cada uma das vidas que foram perdidas".

​Ele lembrou que o número de mortos no Reino Unido é duas vezes maior do que o número de vítimas por bombas alemãs no país entre 1940 e 1941, e 30.000 a mais do que o número total de civis britânicos mortos durante os seis anos da Segunda Guerra Mundial.

Inglaterra em lockdown

No último dia 4, o primeiro-ministro Boris Johnson decretou o terceiro lockdown no Reino Unido desde o início da pandemia de COVID-19. O decreto incluiu o fechamento de todas as escolas e atividade não essenciais, em meio à disseminação de uma nova cepa do vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. O premiê afirmou, na ocasião, que esta cepa é considerada mais transmissível.

