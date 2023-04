Relação com China será determinada pelo comportamento de Pequim, diz chefe de política externa da UE

Apoie o 247

Reuters - A relação entre a China e a Europa será determinada pelo comportamento de Pequim, incluindo o que acontece com Taiwan, disse neste domingo o chefe da política externa da União Europeia.

Os comentários do Alto Representante da UE, Josep Borrell, em um discurso remoto no início da reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países que compõem o Grupo dos Sete (G7), no Japão, destacaram dois dos temas que vieram à tona antes do encontro de três dias: a necessidade de uma abordagem unida com a China e as preocupações com Taiwan.

A China está no centro da pauta da reunião entre os ministros das Relações Exteriores das democracias avançadas do mundo na cidade turística japonesa de Karuizawa. Único membro asiático do grupo, o Japão tem preocupações crescentes com o poder de crescimento da vizinha China na região e está particularmente focado na possibilidade de uma ação militar contra Taiwan.

"Qualquer coisa que aconteça no Estreito de Taiwan significará muito para nós", disse Borrell, enfatizando a necessidade de se envolver com a China e manter as comunicações abertas.

Ele descreveu a China como um "parceiro, concorrente e rival sistêmico" e disse que em qual dessas três relações a UE se inclinaria "será determinada pelo comportamento da China".

Os ministros das Relações Exteriores abriram as reuniões ministeriais com um jantar de trabalho realizado no domingo à noite, onde discutiram o Indo-Pacífico. A conversa gravitou para a China, disse uma autoridade que falou sob condição de anonimato.

"O ministro das Relações Exteriores do Japão disse que as relações com a China exigem um compromisso franco e aberto, ao qual os outros ministros das Relações Exteriores concordaram", disse essa fonte, acrescentando que os ministros do G7 haviam concordado em buscar uma resolução pacífica em relação ao status político de Taiwan.

A China vê Taiwan como território chinês e não renunciou ao uso da força para tomar a ilha governada democraticamente. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.

