Relação com Irã seguirá florescendo, diz chanceler da Venezuela

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, visitou o Irã por três dias, mantendo encontros com o chanceler do país persa, Javad Zarif, e com o presidente Hassan Rouhani. Durante as conversações, trataram da cooperação mútua

247 - Após se reunir com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, nesta terça-feira (21/01), o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que a relação entre os dois países segue "florescendo" apesar das agressões dos Estados Unidos.

"Nossa relação com o Irã seguirá florescendo apesar das agressões [...] Os países atacados, que assumem a defesa de seus povos, que vão contra o imperialismo, estão sujeitos à campanhas midiáticas e psicológicas para distorcer sua realidade como Síria, Irã, Nicarágua, Cuba, Venezuela", afirmou Arreaza em uma entrevista coletiva de imprensa na saída do encontro realizado em Teerã, capital iraniana.

O chanceler venezuelano disse ainda que tais agressões "fortaleceram nossas relações à favor do povo e do multilateralismo". Arreaza permaneceu por três dias no país persa e se encontrou com autoridades para discutir sobre as cooperações e estratégias bilaterais entre Venezuela e Irã.

"Nenhum Estado tem a moral para sancionar o Irã [...] A República Islâmica do Irã tem que defender sua soberania, seu direito à paz na região. Tem que seguir evitando que o terrorismo chegue", afirmou.

No encontro com o Rouhani, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela aproveitou para "transmitir" ao presidente iraniano os "resultados positivos" que se sucederam após a visita da delegação do país latino-americano ao Irã.

"Uma honra ter sido recebido pelo presidente da República Islâmica do Irã, Hassan Rouhani. Transmitimos a ele o cumprimento solidário do presidente Nicolás Maduro e o informamos sobre os resultados positivos do trabalho entre nossas equipes durante a nossa visita", disse Arreaza pela sua conta no Twitter.

As informações são do Opera Mundi.