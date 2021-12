Relações China-Rússia demonstram vitalidade renovada

Os líderes dos dois países mantêm a comunicação e a coordenação nas principais questões de várias formas e lideram em conjunto as relações sino-russas edit

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (15), em Pequim, com o presidente russo, Vladimir Putin, por meio de videoconferência.

Xi Jinping afirmou que as relações entre a China e a Rússia demonstraram uma nova vitalidade. Os dois líderes mantêm a comunicação e a coordenação nas principais questões de várias formas e lideram em conjunto as relações sino-russas. Os dois lados anunciaram oficialmente a extensão do Tratado China-Rússia de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável, apoiando-se firmemente em questões relacionadas aos interesses fundamentais, e salvaguardando a dignidade e os interesses comuns dos dois países.

