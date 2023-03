Relações entre a Rússia e a China resistiram à prova do tempo e continuam fortes, diz Xi Jinping

Apoie o 247

TASS - As relações entre a Rússia e a China passaram por períodos difíceis ao longo de sua história, mas acabaram se mostrando fortes, disse o líder chinês Xi Jinping em artigo publicado na mídia russa.

A convite do presidente Vladimir Putin, o presidente chinês, Xi Jinping, inicia nesta segunda-feira uma visita de Estado à Rússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, vão realizar conversações nesta terça-feira (21). De acordo com informações do Kremlin, os dois chefes de Estado vão discutir sobre "questões atuais de maior desenvolvimento das relações de parceria abrangente e cooperação estratégica entre a Rússia e a China".

"A Rússia foi o primeiro país que visitei depois de ter sido eleito presidente há 10 anos", disse Xi Jinping em artigo publicado na imprensa russa antes de sua visita,

"Na última década, fiz oito visitas à Rússia", continuou ele. "Todas as vezes vim com grandes expectativas e voltei com resultados frutíferos, abrindo um novo capítulo para as relações China-Rússia junto com o presidente Putin."

"Olhando para a jornada extraordinária das relações China-Rússia nos últimos 70 anos e mais, sentimos fortemente que nosso relacionamento não chegou facilmente onde está hoje, e que nossa amizade está crescendo constantemente e deve ser valorizada por todos nós", escreveu isse Xi Jinping.

"A China e a Rússia encontraram o caminho certo para as interações de Estado a Estado", afirmou Xi. "Isso é essencial para que o relacionamento resista ao teste das mudanças nas circunstâncias internacionais, uma lição corroborada pela história e pela realidade."

"Minha visita à Rússia será uma jornada de amizade, cooperação e paz. Estou ansioso para trabalhar com o presidente Putin para adotar conjuntamente uma nova visão, um novo projeto e novas medidas para o crescimento da parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia nos próximos anos", disse o presidente chinês.

"Para esse fim, nossos dois lados precisam melhorar a coordenação e o planejamento. À medida que nos concentramos em nossas respectivas causas de desenvolvimento e rejuvenescimento, devemos ser criativos em nosso pensamento, criar novas oportunidades e injetar novo ímpeto. É importante que aumentemos o interesse mútuo confiança e trazer à tona o potencial da cooperação bilateral para manter as relações China-Rússia em alto nível", acrescentou Xi.

