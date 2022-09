Relações entre Rússia e União Europeia nunca voltarão ao estado anterior, diz embaixador russo

As relações entre Moscou e Bruxelas, sede da União Europeia, nunca mais serão as mesmas, afirmou o embaixador russo na União Europeia, Vladimir Chizhov edit

Sputnik - "As nossas relações nunca mais voltarão ao estado que havia antes da crise atual", disse o embaixador russo perante a União Europeia (UE) durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas, por ocasião do seu regresso a Moscou.

Além disso, segundo o diplomata, os países do bloco europeu foram longe demais nas suas sanções contra a Rússia e já não podem voltar atrás. Contudo, o impulso sancionatório da UE é, em muitos aspectos, "medíocre".

"Eles foram bastante longe e já não podem recuar. Poderiam, por exemplo, virar a torneira do Nord Stream 2 [Corrente do Norte 2, gasoduto russo]. E o seu problema seria resolvido. Mas isso se tornaria o fracasso de toda sua política que visa obter a derrota da Rússia e do seu presidente. Claro que nesta situação ligar o Nord Stream 2 seria o mesmo que reconhecer seu fracasso", especificou o embaixador.

Ao mesmo tempo, conforme Chizhov, o impulso sancionatório da União Europeia "é, em muitos aspectos, medíocre".

"Essencialmente, agora o problema-chave para eles é o gás. Não são capazes de rejeitar o gás russo, por muito que queiram. Isso não significa que todos dependem a 100 por cento do gás russo. Claro que não. Há países onde ele nem chega de todo. Mas em geral, a economia da União Europeia ainda não pode dispensar o gás russo", disse o diplomata.

"É por isso que não fiquei surpreso por eles não terem conseguido chegar a um consenso sobre o teto de preços do gás russo", acrescentou Chizhov, dizendo que a Europa terá um inverno muito severo.

