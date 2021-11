Relações EUA-Rússia estão mais perigosas hoje do que durante Guerra Fria, diz diplomata russo

Vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, alerta para as ameaças à paz decorrentes do desgaste das relações entre Washington e Moscou edit

Sputnik - As relações entre Washington e Moscou são mais perigosas e arriscadas hoje do que no tempo da Guerra Fria, de acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov.

"O estado atual das relações Rússia-EUA é mais perigoso, devido ao fato de que naquela época [Guerra Fria] havia estruturas e regras claras. Agora, há uma grande incerteza em torno de tudo, e isso é bastante arriscado", comentou Ryabkov nesta terça-feira (2).

São bem conhecidas as tensões crescentes entre a Rússia e os EUA, alimentadas pelas sanções impostas por Washington a Moscou e, em certas situações, a seus aliados.

No início do dia, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, reuniu-se com o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), William Burns, com o objetivo de discutir as relações bilaterais entre os dois Estados.

Nesse encontro, ambas as partes adotaram uma declaração conjunta de compromisso com o princípio de que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear.

Atualmente, apesar da escalada de tensões entre os EUA e a Rússia, Moscou mantém seu compromisso em prevenir qualquer risco, intencional ou não, de utilização de armas nucleares, afirmou Ryabkov.

