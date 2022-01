Relações Irã-Rússia estão se tornando estratégicas, diz chanceler iraniano

Apoie o 247

ICL

TASS - Os laços estreitos entre Teerã e Moscou estão a caminho de se tornar relações estratégicas, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, nesta quinta-feira, em seu encontro com o presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma, Leonid Slutsky.



"A atual visita do presidente iraniano Ebrahim Raisi a Moscou reflete a importância que a República Islâmica atribui às suas relações com a Rússia", disse o ministro das Relações Exteriores, segundo a agência de notícias Tasnim. "As relações estreitas entre Teerã e Moscou estão a caminho de se tornarem laços estratégicos."



O presidente iraniano está fazendo uma visita oficial à Rússia e acompanhando o chefe de Estado está o principal diplomata do Irã, o ministro do petróleo e o ministro de assuntos econômicos e finanças.

