Relações sino-russas são exemplo de tratamento correto entre países, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - Nesta segunda-feira (20), o presidente chinês, Xi Jinping, desembarcou em Moscou para sua visita de Estado à Rússia. No discurso por escrito proferido no aeroporto de Moscou, Xi Jinping disse esperar trocar opiniões profundas com o presidente Vladimir Putin sobre as relações bilaterais e os assuntos regionais e internacionais de grande relevância e interesses comuns, de maneira a traçar planos para a coordenação estratégica e a cooperação pragmática entre os dois países na nova era.

Trata-se da primeira visita ao exterior do presidente chinês depois da reeleição. A agenda reflete a alta importância prestada pela China ao desenvolvimento da parceria de coordenação estratégica abrangente para uma nova era entre as duas nações.

Ao longo dos anos, indiferentemente das mudanças do panorama internacional, os líderes da China e da Rússia sempre mantiveram contatos estreitos e realizaram visitas regulares. Desde 2013, foram 40 encontros em ocasiões bilaterais e multilaterais, consolidando o desenvolvimento dos laços comuns.

Sob a orientação dos dois líderes, China e Rússia vêm consolidando constantemente a confiança política mútua, aprofundando a cooperação pragmática e desenvolvendo coordenações internacionais eficazes. A amizade tradicional de geração em geração entre os dois países tem se enraizado nos corações das populações. Em 2022, a balança comercial entre as duas bateu recorde de US$ 190 bilhões, uma alta de 116% frente ao registrado há 10 anos. A China foi a maior parceira comercial da Rússia por 13 anos consecutivos.

No âmbito mundial, a China e a Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, desempenhando papéis importantes para a paz e a estabilidade mundial. Nos últimos anos, os dois países mantiveram contatos e coordenações estreitas nos mecanismos multilaterais internacionais incluindo a ONU, a Organização de Cooperação de Shanghai e o Brics, implementando o multilateralismo e conseguindo resistir eficazmente à hegemonia dos certos países ocidentais.

