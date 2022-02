Relações sino-russas têm novo dinamismo após encontro dos presidentes em Beijing, aponta mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se no dia 4 de fevereiro com o presidente russo, Vladimir Putin, em Beijing, antes de sua participação na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022.

A visita de Putin à China foi marcada há oito anos quando Xi Jinping foi à Rússia presenciar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014. Durante as conversas em Beijing, Xi Jinping disse acreditar que o encontro vai injetar mais dinamismo às relações sino-russas.

Na ocasião, os dois líderes discutiram o relacionamento bilateral e uma série de questões importantes relacionadas ao desenvolvimento e estabilidade global. Os dois lados também divulgaram a Declaração Conjunta sobre as Relações Internacionais e o Desenvolvimento Sustentável Global na Nova Era, que foi o fruto político mais importante do encontro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa foi a primeira reunião presencial entre os chefes de Estado da China e da Rússia nos últimos dois anos. A troca de visitas, por ocasião das Olimpíadas, mostrou a amizade profunda dos dois líderes e demonstrou as conotações da parceria estratégica integral China-Rússia na nova era.

De fato, a “cooperação estratégica” foi mesmo a palavra-chave do encontro deste ano e corresponde ao apelo da comunidade internacional pela paz e desenvolvimento sustentável no contexto atual de mudanças internacionais drásticas.

“A China e a Rússia estão aprofundando firmemente a colaboração estratégica de costa a costa e salvaguardando a equidade e justiça internacional de ombro a ombro. Esta é uma opção estratégica com influência profunda para os dois países e para o mundo e não é abalável no passado, no presente e no futuro”, disse Xi Jinping durante o encontro. A afirmação do líder chinês foi concordada por Putin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale notar que a declaração conjunta China-Rússia apresenta as visões comuns dos dois países quanto aos conceitos de democracia, desenvolvimento, segurança e ordem.

O documento destaca que a democracia é um valor compartilhado por toda a humanidade, e não é exclusiva a um pequeno grupo de países, assim como que o desenvolvimento é essencial para concretizar o bem-estar da população. O texto também manifestou oposição a interferências externas nos assuntos internos dos dois países e apelou por uma prática do “multilateralismo real”.

As colaborações pragmáticas bilaterais entre os dois países vêm conquistando êxitos graças à vantagem política das relações bilaterais. Ao conceder uma entrevista por escrito ao presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Putin mencionou que a China se mantém na 1ª posição dos parceiros comerciais da Rússia. Apesar das limitações da pandemia, o volume comercial bilateral chegou a US$140 bilhões no ano passado, batendo recorde histórico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o encontro desta vez, a “cooperação pragmática” se tornou outra palavra-chave. Os dois líderes discutiram sobre colaborações nas áreas como comércio, energia, ciência e tecnologia e finanças e anunciaram o início oficial do Ano de Esportes entre os dois países.

O encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin em Beijing resultou em planejamento e orientação para o desenvolvimento das relações sino-russas nas novas condições históricas. A confiança mútua de alto nível e a cooperação pragmática nos diversos setores beneficiarão tanto os dois povos quanto trarão estabilidade e energia positiva à conjuntura internacional.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Gabriela Nascimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE