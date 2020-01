Relator da ONU diz que ação contra Glenn pode ser tentativa de intimidação

O relator da ONU sobre liberdade de expressão, David Kaye, considera que o jornalista Glenn Greenwald pode estar sendo vítima de tentativa de intimidação. Ele anunciou que vai cobrar do governo brasileiro explicações sobre a denúncia que o Ministério Público apresentou contra o fundador do site The Intercept edit

247 - O jornalista brasileiro Jamil Chade, que acompanha em Genebra as atividades da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca em sua coluna que o relator David Kaye, responsável pelo tema liberdade de expressão no organismo multilateral, recebeu as informações sobre a investigação contra o jornalista americano. "Dado o papel de Greenwald como um jornalista cobrindo o governo brasileiro e questões políticas, eu acho extremamente preocupante que isso possa fazer parte de um esforço para intimidá-lo para que pare de fazer jornalismo", disse o relator da ONU.

Kaye é o mesmo especialista das Nações Unidas que enviou em 2019 uma carta ao governo Bolsonaro indicando que este tinha a obrigação de proteger Glenn.

No documento, o relator alertava para o assédio sofrido, inclusive online, pelo jornalista americano, assim como contra o deputado David Miranda, seu marido. O documento também denuncia ataques contra o editor-executivo do site The Intercept, Leandro Demori, informa Jamil Chade.