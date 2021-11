Relatório dos EUA sobre militares chineses está "repleto de preconceito", diz porta-voz da chancelaria

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira (5) que o relatório do governo estadunidense sobre o desenvolvimento militar chinês está repleto de preconceitos. O relatório afirma que a China está aumentando seu arsenal de armas nucleares muito mais rapidamente do que o previsto, reduzindo a diferença para os EUA, informa o Diário do Povo.

Wang disse que o relatório anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tal como os anteriores, "ignora os fatos e está repleto de preconceitos".

"Na verdade, os EUA são a maior fonte de ameaças nucleares em todo o mundo", disse Wang.

PUBLICIDADE

De acordo com estatísticas de think tanks internacionais, no início de 2021, os EUA tinham 5.550 ogivas nucleares.

Washington não só se orgulha de ter o maior e mais avançado arsenal nuclear do mundo, como também investe trilhões de dólares para atualizar sua "tríade nuclear" - suas forças nucleares em terra, no mar e nos céus, disse Wang, acrescentando que os EUA também desenvolveram armas nucleares de baixo rendimento e reduziram o limite do seu uso.

Wang observou que os EUA retiraram-se do Tratado sobre a Limitação de Sistemas de Mísseis Antibalísticos e do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, ao mesmo tempo em que avançaram continuamente com a implantação de um sistema antibalístico global.

PUBLICIDADE

Os EUA retomaram a pesquisa e desenvolvimento de mísseis balísticos de médio alcance baseados em terra e buscaram implantá-los na Europa e na região da Ásia-Pacífico, acrescentou.

Além disso, Washington, com sua mentalidade de Guerra Fria, está se unindo ao Reino Unido e à Austrália para formar um "pequeno círculo" e realizar cooperação de submarinos com propulsão nuclear, disse o porta-voz.

Ele instou os EUA a assumirem seriamente suas responsabilidades no desarmamento nuclear e a reduzir substancialmente seu estoque nuclear de forma verificável, irreversível e juridicamente vinculativa, a fim de salvaguardar o equilíbrio estratégico global e a estabilidade.

PUBLICIDADE

Wang reiterou que a China segue uma estratégia nuclear de autodefesa, com suas forças nucleares sempre mantidas no nível mínimo necessário para salvaguardar a segurança nacional.

Ele disse que a China continua comprometida com a política de uso imediato de armas nucleares em nenhum momento e sob quaisquer circunstâncias, e que o país garante, de forma clara e incondicional, que nunca usará ou ameaçará usar armas nucleares contra países e regiões livres de armas nucleares.

Em outro desenvolvimento, o porta-voz também exortou a União Europeia a corrigir seus erros e não enviar quaisquer sinais errados às forças separatistas de "independência de Taiwan", a fim de evitar um sério impacto nas relações China-UE.

PUBLICIDADE

Wang fez a observação quando uma delegação do Parlamento Europeu estava em sua primeira visita oficial à ilha.

"O desempenho grosseiro de alguns indivíduos não pode alterar a situação de que o princípio de uma só China é amplamente reconhecido e defendido pela comunidade internacional. Nem pode mudar a tendência inevitável de reunificação do país", disse o porta-voz, acrescentando que as tentativas de certos indivíduos estão condenadas ao fracasso.