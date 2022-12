Relatório final de painel sobre ataque ao Capitólio defende que Trump vá a julgamento

Apoie o 247

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O painel do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio divulgou seu relatório final na noite de quinta-feira, defendendo que o ex-presidente Donald Trump enfrente acusações criminais por incitar o motim que provocou mortes.

O Comitê Seleto da Câmara dos Deputados também tornou públicas as transcrições de várias de suas entrevistas e depoimentos de testemunhas.

O relatório, que tem mais de 800 páginas, é baseado em quase 1.200 entrevistas ao longo de 18 meses e centenas de milhares de documentos, bem como nas decisões de mais de 60 tribunais federais e estaduais.

O relatório lista 17 conclusões específicas, discute as implicações legais das ações de Trump e de alguns de seus aliados e inclui referências criminais ao Departamento de Justiça de Trump e outros indivíduos, de acordo com um resumo divulgado no início desta semana. O relatório também lista recomendações legislativas para ajudar a evitar outro ataque desse tipo.

Na segunda-feira, o comitê pediu aos promotores federais que acusassem o ex-presidente republicano de quatro crimes, incluindo obstrução e insurreição, pelo que eles disseram ser esforços para anular os resultados da eleição de novembro de 2020 e desencadear o ataque ao Capitólio.

"Em vez de honrar sua obrigação constitucional de 'cuidar para que as leis sejam fielmente cumpridas', o presidente Trump conspirou para anular o resultado da eleição", disse o painel da Câmara anteriormente em um resumo de 160 páginas de seu relatório.

Em comentários postados em sua rede Truth Social após a divulgação do relatório final, Trump o chamou de "altamente partidário" e uma "caça às bruxas". Ele disse que não conseguiu "estudar o motivo do protesto (6 de janeiro), fraude eleitoral".

O pedido do painel liderado pelos democratas ao Departamento de Justiça não obriga os promotores federais a agir, mas marcou a primeira vez na história que o Congresso indicou um ex-presidente para processo criminal. Trump anunciou em novembro que concorrerá à Presidência novamente.

