Repórter venezuelano é ferido em bombardeio ucraniano com artilharia da Otan em Donetsk, diz RPD

Sputnik Brasil - Um repórter do canal de TV venezuelano teleSUR ficou ferido durante bombardeio por tropas ucranianas no distrito de Voroshilovsky, na República Popular de Donetsk (RPD), informou a sede da defesa territorial da RPD, neste sábado (17).

"Nota-se que entre os feridos está um repórter do canal de televisão venezuelano teleSUR, um homem nascido em 1954", diz o comunicado.

O correspondente ferido é Alejandro Kirk, confirmou em seguida a teleSUR. A mídia informou que ele foi atingido no local em meio à cobertura do conflito e passará por uma cirurgia, mas está fora de perigo, de acordo com o relatório médico.

"Atualmente, sua condição é estável graças ao atendimento oportuno dos médicos de Donbass", descreveu a mídia.

Em um áudio gravado e exibindo imagens dos bombardeios, Kirk explicou o ataque e a situação atual na cidade.

#ENVIDEO 📹 | El periodista @KirkReportero, enviado especial de @teleSURtv a Donbás, resultó herido en una arremetida ucraniana en el centro de Donetsk. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro



Más detalles, en este video → pic.twitter.com/tv24GWmXlU September 17, 2022

O Jornalista @KirkReportero, enviado especial da teleSUR a Donbass, foi ferido em um ataque ucraniano no centro de Donetsk. Neste momento, ele está estável e fora de perigo. Mais detalhes, neste vídeo.

Segundo o prefeito de Donetsk, Oleksiy Kulemzin, quatro pessoas foram mortas no distrito central de Voroshilovsky como resultado de bombardeios ucranianos. Ele relatou que fragmentos das granadas do obuseiro francês Caesar foram encontrados no local do ataque.

A sede da defesa territorial da república confirmou ainda que três civis ficaram feridos e que o telhado do prédio da administração local foi destruído. De acordo com a RPD, militantes ucranianos dispararam seis projéteis da artilharia da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com calibre de 155 mm, a partir de suas posições em Netaylovo.

"Cuide de você e de sua família, procure não sair de casa desnecessariamente. Se necessário, vá para locais cobertos", disse em nota.

