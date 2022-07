Repórteres sem Fronteiras insta Ucrânia a suspender restrições arbitrárias a jornalistas

Em um país democrático, a guerra não é motivo para dificultar o trabalho dos jornalistas, disse Jeanne Cavelier, chefe do escritório da RSF na Europa Oriental e Ásia Central edit

247 - "Além de arriscar suas vidas na linha de frente, cerca de 9.000 repórteres que cobrem a guerra na Ucrânia têm dificuldades de acesso a certos lugares e dificuldades para filmar ou tirar fotos, e até são ocasionalmente detidos. A Repórteres sem Fronteiras (RSF) condena esses abusos e pede às autoridades ucranianas que eliminem esses obstáculos para a mídia", criticou a ONG em nota emitida nesta sexta-feira, 1.

Em um país democrático, a guerra não é motivo para dificultar o trabalho dos jornalistas, disse Jeanne Cavelier, chefe do escritório da RSF na Europa Oriental e Ásia Central. “As restrições ligadas à segurança nacional são legítimas, mas devem ser proporcionais”.



No entanto, a RSF acredita que o governo de Kiev está criando “obstáculos injustificados à produção de relatórios confiáveis ​​e objetivos” no terreno.

Em um post do Telegram em 28 de junho, um assessor de Volodymyr Zelensky referiu-se a “enormes riscos” ligados à realização de reportagens, e pediu “responsabilidade” e enfatizou a necessidade de “autorregulação”.

Segundo a RSF, "embora a segurança nacional exija a proteção de informações estratégicas, persistem em campo obstáculos injustificados à produção de relatórios confiáveis ​​e objetivos".

