Representante chinês na ONU apela por implementação da iniciativa de desenvolvimento global

O diplomata chinês fez as afirmações durante o debate sobre as questões temáticas relacionadas aos direitos humanos edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O represente chinês no Gabinete das Nações Unidas em Genebra e outras organizações internacionais, Chen Xu, apelou nesta quarta-feira (22) para que a comunidade internacional promova a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, assegure o acesso do povo aos direitos humanos abrangentes, completos, reais, concretos e efetivos, reative a cooperação global na materialização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e construa em conjunto uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

O diplomata chinês fez as afirmações durante o debate sobre as questões temáticas relacionadas aos direitos humanos, inclusive os direitos econômicos, sociais, culturais e de desenvolvimento, realizado na 51ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Chen Xu apontou que, com as influências interpostas das mudanças drásticas das circunstâncias internacionais e da pandemia de Covid-19, a recuperação econômica mundial enfrenta reviravoltas, a lacuna de desenvolvimento entre o Sul e o Norte se alarga e o motor para o desenvolvimento através da cooperação se enfraquece.

O representante chinês assinalou que a vida feliz do povo é o maior direito humano. Todos os países devem priorizar os interesses do povo e trabalhar com base na situação nacional própria e demanda das massas populares para aumentar os direitos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais de todo o povo e promover o desenvolvimento integral humano.

Chen Xu destacou que a desigualdade é um desafio grande para a comunidade internacional, o que foi intensificado com a pandemia. Ao combater a pandemia e recuperar a economia, os países devem tomar em consideração a situação e as exigências do povo das nações em desenvolvimento e adotar medidas efetivas para garantir os seus direitos à educação, assistências médicas, habitação e trabalho decente, reforçar o sistema das previdências sociais e não deixar ninguém para trás.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.