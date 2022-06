Representante chinês na ONU pede aos EUA que compensem os afegãos com ações pragmáticas

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Um representante chinês na ONU apontou que os Estados Unidos são o originador da questão do Afeganistão e pediu ao país que tome ações pragmáticas para compensar os afegãos por seu sofrimento. Sua afirmação foi feita no dia 16 de junho, na 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O diplomata manifestou que há 10 meses a situação do Afeganistão passou por uma mudança fundamental. O governo temporário afegão fez alguns progressos na governança, mas ainda está enfrentando múltiplos desafios, incluindo nos setores humanitário, econômico e de segurança. Ele disse que a comunidade internacional deve fortalecer a comunicação e o diálogo com o governo afegão, orientá-lo para desenvolver uma estrutura política abrangente e inclusiva e perseguir políticas internas e externas moderadas e estáveis, a fim de combater resolutamente o terrorismo de todas as formas e viver em amizade com todos os países do mundo, especialmente com seus vizinhos. O diplomata chinês também enfatizou que a comunidade internacional deve fornecer ao Afeganistão a ajuda humanitária de emergência e o apoio antiepidêmico necessário para aliviar suas dificuldades econômicas e de subsistência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE