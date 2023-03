Representante chinesa refuta difamações promovidas por países ocidentais no Conselho de Direitos Humanos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - No discurso proferido na quarta-feira (22) no debate geral da 52ª reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a ministra conselheira da missão permanente da China em Genebra, Li Xiaomei, refutou resolutamente as difamações difundidas por alguns países ocidentais contra a China e criticou seus crimes e hipocrisia em relação aos direitos humanos.

A representante chinesa afirmou que os EUA e outros países fabricaram e espalharam informações falsas com intenções políticas, atacando e difamando a China. Porém, cerca de cem países no Conselho de Direitos Humanos já expressaram apoio à China nas questões de Xinjiang, Hong Kong e Tibete por várias maneiras.

Segundo a representante, a China sempre tratou a vida feliz das 1,4 bilhão de pessoas como o maior direito humano e tem promovido constantemente o desenvolvimento dos direitos humanos seguindo o caminho da modernização chinesa. As conquistas chinesas são testemunhadas pelo mundo.

A diplomata chinesa salientou que os países que atacaram a China devem agir para resolver seus próprios problemas, como racismo, violência armada e crime de drogas, parar de violar direitos dos grupos minoritários e vulneráveis, abandonar a hegemonia militar no mundo, levantar todas as medidas coercitivas unilaterais ilegais contra países em desenvolvimento e deixar de interferir nos assuntos internos de outras nações e de minar a estabilidade regional sob o pretexto dos direitos humanos.

