Representante da Rússia na ONU diz que Polônia e Ucrânia tentaram desencadear conflito Rússia-Otan por causa de míssil

TASS - O enviado da Rússia à ONU, Vasily Nebenzya, disse na quarta-feira (16) que as declarações de Varsóvia e Kiev buscavam desencadear um conflito direto Rússia-Otan sobre o incidente com mísseis na Polônia.

"Se esta reunião não tivesse sido agendada, teria que ser convocada para discutir as tentativas da Ucrânia e da Polônia de provocar um confronto direto entre a Rússia e a Otan. As declarações absolutamente irresponsáveis ​​​​da liderança desses dois países não podem ser percebidas de qualquer outra forma", disse ele em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Nebenzya disse que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, imediatamente após a explosão na Polônia, acusou a Rússia do bombardeio.

"Resto para os colegas: estas declarações partiram de uma pessoa que não poderia deixar de ter a informação de que foram mísseis ucranianos disparados por um sistema de defesa aérea que sobrevoaram a Polónia", disse o diplomata. "Isso significa que não foi apenas desinformação deliberada, mas uma tentativa consciente de levar a Otan, que está travando uma guerra por procuração com a Rússia na Ucrânia, a se envolver em um confronto direto com nosso país."

"O governo russofóbico da Polônia não foi muito diferente, pois eles disseram desde o início com total confiança que estavam sob ataque russo. O Ministério das Relações Exteriores daquele país convocou o embaixador russo na calada da noite e emitiu um protesto resoluto", disse Nebenzya.

O representante disse que as primeiras fotos do local da explosão, que apareceram nas redes sociais, deixaram claro que se tratava de um míssil de defesa aérea ucraniano que caiu na Polônia.

"Isso já foi expressamente confirmado pela Otan e pelo Ocidente em geral", disse ele.

