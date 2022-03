Representante dos EUA diz que Otan enviará tropas permanentes para o leste da Europa, violando acordo com a Rússia de 1997

Apoie o 247

Agência Tass - A repreentação dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informa que o governo norte-americano está considerando o envio de forças adicionais em seu flanco leste, o que representaria uma violação de acordos anteriores com a Rússia.

A informação foi dada pela representante permanente dos EUA, Julianne Smith. "No entanto, a Otan está agora em processo de reflexão profunda sobre a presença de médio e longo prazo de [suas] forças no território da Otan no flanco leste. Ainda não temos todas as respostas [para as questões em consideração ]. Claro, uma solução poderia ser o envio permanente de [tropas adicionais]. Ou outra opção que está sendo explorada poderia ser rotações contínuas [de forças]", disse ela, americano, durante seminário do Atlantic Council

Ao ser questionada se isso representava a evidência da prontidão da aliança em instalar suas tropas na região, Smith respondeu: “Sim, todas as opções estão sendo exploradas, absolutamente”.

Entretanto, tal desdobramento de forças seria contrário ao Ato Fundador Rússia-OTAN, assinado em 1997. “A OTAN reafirma que, sob as condições de segurança atuais e previsíveis, a aliança realizará sua defesa coletiva e outras tarefas garantindo a necessária interoperabilidade, integração e capacidades de aprimoramento, e não através do destacamento permanente adicional de forças de combate significativas”, estabelece o documento.

O enviado americano argumentou que a responsabilidade pela violação do ato é de Moscou. "O consenso que temos aqui na Otan é que a Rússia está claramente violando o Ato Fundador Rússia-Otan", disse Smith. Segundo ela, "não há absolutamente nenhum debate sobre isso".

Como Smith esclareceu, a Otan está agora esperando por "propostas concretas" de seus líderes militares. A aliança decidirá então "o que a situação de segurança exige", disse o embaixadora.

Segundo ela, os EUA e a OTAN "não sabem, por exemplo, quantas tropas a Rússia manterá na Bielorrússia". "Não sabemos o resultado final do que está acontecendo na Ucrânia. Esperamos que as tropas russas não permaneçam lá", disse o representante permanente.

"Teremos que preparar uma série de avaliações sobre nosso alinhamento de forças e meios, o que levará semanas e meses", acrescentou Smith. Segundo suas informações, nesta fase, "as decisões sobre o equilíbrio de forças e meios a longo prazo ainda são uma questão em aberto".

Além disso, ela disse que na próxima cúpula da OTAN em Bruxelas, em 24 de março, com a participação do presidente dos EUA, Joe Biden, serão tomadas decisões, incluindo o apoio a um "grupo mais amplo de parceiros", incluindo países como Geórgia e Moldávia. Smith não forneceu detalhes.

