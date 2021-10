República Tcheca: oposição de centro-direita derrota premiê conservador

Os resultados de 99,97% dos distritos eleitorais mostraram Juntos com 27,78%, ficando à frente da ANO, com 27,13%, e dos Piratas/Prefeitos, com 15,60% edit

Reuters - O grupo tcheco de oposição de centro-direita Juntos derrotou o partido ANO, do primeiro-ministro Andrej Babis, em um resultado surpreendente das eleições parlamentares no sábado (9), e prometeu formar um novo governo com aliados que terão uma maioria combinada de assentos.

O Juntos e outro grupo de oposição, os liberais Piratas/Prefeitos, estão no caminho para ganhar 108 assentos combinados na câmara baixa do parlamento, com 200 assentos, um cálculo da televisão tcheca mostrou.



Isso dá aos dois partidos a chance de substituir Babis e seus dois partidos aliados, que abandonaram o parlamento na eleição de dois dias que terminou ao meio-dia de sábado.

Babis, 67, lutou contra as críticas de que ele administrou mal a pandemia do coronavírus, alimentou dívidas e cuidou de seus próprios interesses comerciais no cargo. Babis negou todas as acusações.

"Trouxemos a chance de parar de endividar-se, de continuar fazendo parte da Europa democrática", disse a jornalistas o líder do Juntos, Petr Fiala, de 57 anos, ex-professor de ciências políticas e reitor universitário.



"Dentro de 24 horas, as negociações acontecerão com os líderes dos Piratas/ Prefeitos. Os resultados são claros, a oposição democrática obteve uma maioria clara."



Os resultados de 99,97% dos distritos eleitorais mostraram Juntos com 27,78%, ficando à frente da ANO, com 27,13%, e dos Piratas/Prefeitos, com 15,60%.



As coalizões se recusam a trabalhar com Babis sobre o que dizem ser seus conflitos de interesse inaceitáveis ​​relacionados ao império empresarial que ele criou antes de entrar na política.

A oposição prometeu cortar o déficit orçamentário e melhorar a transparência do governo.

