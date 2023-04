Republicanos aprovam aumento do teto da dívida enquanto EUA se aproximam da calamidade financeira

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira por pouco um projeto de lei para aumentar o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares do governo, desafiando o presidente democrata Joe Biden ao anexar cortes de gastos abrangentes para a próxima década.

A votação majoritariamente partidária de 217 a 215 foi uma vitória para o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, que espera atrair Biden para negociações sobre cortes de gastos, mesmo quando a Casa Branca e os democratas do Congresso insistem em um aumento do limite da dívida sem restrições.

O Departamento do Tesouro dos EUA pode ficar sem meios de pagar suas contas em questão de semanas se o Congresso não agir, e os mercados financeiros já estão dando sinais de alerta. Um impasse em 2011 levou a um rebaixamento da classificação de crédito do governo, o que elevou os custos dos empréstimos e prejudicou os investimentos.

"Fizemos nosso trabalho", disse um vitorioso McCarthy a repórteres logo após a votação. "Os republicanos aumentaram o limite da dívida. Vocês não. Nem Schumer", acrescentou McCarthy, referindo-se a Biden e ao principal democrata do Senado, Chuck Schumer.

McCarthy agora enfrenta uma tarefa muito mais assustadora ao tentar negociar um acordo com os democratas sem perder o apoio de alguns de seus colegas republicanos mais conservadores.

McCarthy pediu a Biden que inicie negociações sobre um aumento do limite da dívida e um projeto de corte de gastos e que o Senado aprove o projeto da Câmara ou aprove o seu próprio.

O projeto de lei aumentaria a autoridade de empréstimo de Washington em US$ 1,5 trilhão ou até 31 de março, o que ocorrer primeiro, levantando o espectro de outra rodada de negociações durante a campanha presidencial de 2024. O projeto reduziria os gastos para os níveis de 2022 e então limitaria o crescimento a 1% ao ano, revogaria alguns incentivos fiscais para energia renovável e endureceria as exigências de trabalho para alguns programas antipobreza.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que Biden não aprovaria tais cortes.

“O presidente Biden nunca forçará as famílias de classe média e trabalhadora a arcar com o ônus dos cortes de impostos para os mais ricos, como faz este projeto de lei”, disse ela em um comunicado. "O presidente deixou claro que este projeto de lei não tem chance de se tornar lei."

DEMOCRATAS DIZEM BILL 'DOA'

Schumer disse a repórteres que o projeto de lei da Câmara está "morto na chegada" ao Senado e que a medida republicana "apenas nos aproxima perigosamente" de um calote histórico da dívida dos EUA que abalaria mercados e economias em todo o mundo.

No início do dia, o líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, previu em uma entrevista que a aprovação do projeto de lei do limite da dívida republicana mudaria "toda a dinâmica" e pressionaria os democratas a se envolverem nas negociações.

Os republicanos foram rápidos em elogiar a vitória de McCarthy, que estava em dúvida até o último momento.

"Isso agora demonstra que podemos governar mesmo com uma maioria de cinco membros, e houve tantas críticas que não poderíamos fazer isso", disse o deputado Michael McCaul sobre a votação do teto da dívida. "Provamos ao país que podemos governar."

Ao longo do debate sobre o projeto de lei, os republicanos classificaram os democratas como gastadores livres do dinheiro dos contribuintes, o que, segundo eles, colocou a dívida nacional em uma zona de perigo.

Enquanto isso, os democratas lamentaram os profundos cortes de gastos que a medida traria em programas como assistência médica para os pobres, educação Head Start para pré-escolares e uma série de outros programas, incluindo aplicação da lei e operações de segurança nos aeroportos.

No início da manhã de quarta-feira, McCarthy teve que ceder a algumas das demandas de seus membros para manter a legislação viva.

As mudanças da noite para o dia removeram uma disposição que encerraria um crédito fiscal para biocombustíveis que fazia parte das iniciativas de mudança climática de Biden na Lei de Redução da Inflação de 2022.

Curvando-se para a ala de extrema direita do partido, os republicanos também aceleraram alguns requisitos de trabalho novos e mais rígidos para receber benefícios de saúde do Medicaid para os pobres, irritando os democratas.

“Os maciços cortes de impostos dos republicanos para os ricos custaram aos contribuintes mais de US$ 10 trilhões nas últimas duas décadas e agora eles querem que os trabalhadores e as famílias americanas paguem o preço”, disse o deputado Richard Neal, democrata sênior do Comitê de Meios e Recursos da Câmara.

A Casa Branca pediu ao Congresso que eleve o limite da dívida sem condições, como fez três vezes sob o antecessor republicano de Biden, Donald Trump.

Os legisladores não sabem exatamente quanto tempo lhes resta para agir. A "data x" em que o Departamento do Tesouro não seria mais capaz de pagar todas as suas contas poderia chegar já em junho ou se estender até o verão.

