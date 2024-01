Republicanos dos EUA mudam foco para New Hampshire após vitória recorde de Trump em Iowa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - Os candidatos republicanos que tentam impedir Donald Trump de ser o candidato do partido à Casa Branca mudam o foco para New Hampshire nesta terça-feira, uma semana antes da disputa no estado, depois que o ex-presidente obteve uma vitória recorde em Iowa.

Trump conseguiu mais da metade dos votos na disputa de Iowa na segunda-feira, impulsionando-o para o que promete ser uma campanha eleitoral acirrada contra Biden, um democrata.

continua após o anúncio

Os dois rivais têm políticas diferentes em uma série de questões importantes, desde as relações com os aliados da Otan no exterior até políticas econômicas e tributárias, direitos de aborto e imigração.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, de 45 anos, ficou bem atrás de Trump, em segundo lugar em Iowa, à frente da ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley, de 51 anos, que ficou em terceiro lugar.

continua após o anúncio

Haley, que já havia falado sobre como os eleitores de New Hampshire podem "corrigir" o resultado de Iowa, está em segundo lugar nas pesquisas, abaixo de Trump, no estado, com DeSantis bem atrás.

"Me subestimem, porque isso é sempre divertido. Eu amo vocês de Iowa, mas vamos para New Hampshire", disse Haley aos seus apoiadores na noite de segunda-feira.

continua após o anúncio

O estado do nordeste é conhecido por seu tipo de republicanismo relativamente moderado e de mentalidade libertária.

Além disso, a disputa primária em New Hampshire é "semiaberta", o que significa que os eleitores que não estão registrados em algum partido podem participar, podendo premiar candidatos considerados de centro.

continua após o anúncio

Tentando tirar proveito disso, Haley fez uma campanha intensa em New Hampshire, enquanto DeSantis apostou fortemente em Iowa.

Haley realizaria um comício no norte de New Hampshire na terça-feira com o governador do estado, Chris Sununu, que a apoia. DeSantis deve realizar um evento na prefeitura e Trump fará comentários em um clube de campo no sudeste.

continua após o anúncio

Trump, de 77 anos, venceu por uma margem sem precedentes a disputa republicana em Iowa, fortalecendo o argumento de que sua indicação é uma conclusão óbvia, dada sua enorme liderança nas pesquisas nacionais.

Ele obteve 51% de apoio, DeSantis 21% e Haley 19%, com 99% dos votos computados, de acordo com a Edison Research. Essa margem de vitória superou em muito o recorde anterior de 12,8 pontos percentuais de Bob Dole em 1988.

continua após o anúncio

Trump espera acelerar o processo republicano de indicação, que normalmente dura meses, com uma série de vitórias convincentes nas primeiras primárias para forçar a saída de seus rivais.

O empresário Vivek Ramaswamy encerrou sua candidatura depois de ganhar pouco menos de 8% dos votos na segunda-feira e endossou Trump.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: