Republicanos reelegem McDaniel, apoiada por Trump, como presidente do partido

(Reuters) - O Comitê Nacional do Partido Republicano (RNC) dos EUA reelegeu Ronna McDaniel para um quarto mandato como presidente da legenda, dando um mandato pode manter a candidata apoiada por Donald Trump no principal posto do partido até as eleições presidenciais de 2024.

McDaniel venceu a desafiante Harmeet Dhillon por 111 votos a 51 por mais um mandato de dois anos em uma reunião de membros do RNC em Dana Point, na Califórnia, de acordo com uma autoridade do partido.

Os apoiadores de Dhillon expressaram descontentamento com a liderança do partido, dizendo que os recentes resultados eleitorais decepcionantes dos republicanos indicam a necessidade de mudança na forma como o RNC é liderado.

Durante seus três primeiros mandatos como presidente do Partido Republicano, McDaniel viu a derrota de Trump nas eleições presidenciais de 2020, assim como o desempenho aquém do esperado nas eleições de meio de mandato em novembro passado.

"É fundamental para nossas chances em 2024 que aqueles que apoiaram minha campanha se unam ao nosso partido e seus candidatos", disse Dhillon, uma advogada da Califórnia que representou Trump em litígios eleitorais, em um comunicado.

Apoiadores de Dhillon disseram à Reuters que seu voto para derrubar McDaniel não foi um voto anti-Trump, mas um reflexo da insatisfação popular com a estrutura do partido.

