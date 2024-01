Reservas cambiais da China sobem para 3,238 trilhões de dólares

Apoie o 247

Xinhua - As reservas cambiais da China totalizaram 3,238 trilhões de dólares no final de dezembro de 2023, aumentando em 66,2 bilhões de dólares, ou 2,1% em comparação com o final de novembro, de acordo com dados divulgados no domingo pela a Administração Estatal de Câmbio (SAFE).

Num comunicado, a SAFE afirmou que, afetado por fatores como as políticas monetárias das principais economias mundiais, bem como pelas expectativas, o índice do dólar dos EUA registrou um declínio em dezembro, enquanto os preços globais dos ativos financeiros aumentaram em geral.

Atribuiu o aumento na escala das reservas cambiais do país aos efeitos combinados da conversão cambial e das alterações nos preços dos ativos e outros fatores.

A economia chinesa continua a recuperar e a melhorar à medida que o desenvolvimento de alta qualidade avança solidamente, o que proporcionará apoio à estabilidade das reservas cambiais do país, acrescentou.

