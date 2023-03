Resgate do Credit Suisse da Suíça abala as finanças globais

Apoie o 247

ZURIQUE, (Reuters) - Dias antes de uma coletiva de imprensa convocada às pressas na noite de domingo que chegaria às primeiras páginas do mundo, a elite política da Suíça estava preparando secretamente uma medida que sacudiria o mundo.

Enquanto o banco central do país e o regulador financeiro declararam publicamente que o Credit Suisse era sólido, a portas fechadas a corrida para resgatar o segundo maior banco do país estava acontecendo.

A cadeia de eventos levou ao apagamento de um dos carros-chefe da Suíça, uma fusão apoiada por 260 bilhões de francos suíços (US$ 280 bilhões) de fundos estatais e um movimento que derrubaria as finanças globais: favorecer os acionistas do banco em detrimento dos investidores em títulos.

Os eventos que se desenrolaram na nação sem litoral - há muito tempo um bastião de neutralidade política que garantiu sua posição como um refúgio favorito para as elites ricas - vão contra uma das principais lições da crise financeira de 2008. O resgate concentra riscos ainda maiores em um gigante bancário, o UBS Group AG.

Além disso, fazer com que os detentores de títulos amortizem o golpe para os investidores em ações da união UBS-Credit Suisse agitou os credores, elevando seus custos de empréstimos em uma ameaça ao crescimento econômico mundial.

O Banco Nacional Suíço se recusou a comentar enquanto o Ministério das Finanças não respondeu a um pedido de comentário.

Atingido por anos de escândalos e perdas, o Credit Suisse vinha lutando há meses contra uma crise de confiança de sua própria autoria. Em questão de dias, seu fim foi selado.

Logo após a notícia, em 12 de março, de que os Estados Unidos interviriam para garantir todos os depósitos de dois credores de médio porte que lutavam para atender às demandas por dinheiro, os holofotes estavam no Credit Suisse e em como ele manteria a confiança dos depositantes.

Os clientes já haviam sacado US$ 110 bilhões do banco com sede em Zurique nos últimos três meses de 2022, fluxos de saída que ele estava lutando para reverter.

Um interlocutor que intermediou uma série de resgates de bancos europeus durante a crise financeira, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que, depois de ver o colapso dos bancos americanos, havia poucas dúvidas de que o UBS seria chamado para reforçar o Credit Suisse.

Em 13 de março, o banqueiro telefonou para o UBS avisando o maior gestor de fortunas do mundo que deveria se preparar para receber uma ligação das autoridades suíças.

Na quarta-feira, dois dias depois, o Credit Suisse foi arrebatado por uma crise total. Os comentários do presidente do Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, que disse que não poderia investir mais no banco suíço levaram as ações do Credit Suisse a uma queda.

Pouco importava que o maior investidor do Credit Suisse também reiterasse a confiança no credor. "Eles são um banco sistemicamente importante globalmente, então... monitorados diariamente", disse ele à Reuters. "Não há surpresas como você teria em um banco de médio porte nos Estados Unidos. É um ecossistema completamente diferente."

Seguiram-se saídas significativas de depósitos, disse à Reuters a fonte que aconselharia o UBS sobre a fusão, recusando-se a fornecer números.

No centro bancário de Zurique e Berna, a capital do estado alpino, a pressão aumentava. No entanto, quando as discussões para salvar o Credit Suisse começaram, os reguladores suíços FINMA e o Swiss National Bank disseram que "os problemas de certos bancos nos EUA não representam um risco direto de contágio para os mercados financeiros suíços", admitindo, no entanto, que eles financiariam o banco com acesso ilimitado ao financiamento.

O Credit Suisse também transmitia estabilidade. O banco disse à Reuters na quinta-feira que seu índice médio de cobertura de liquidez, uma medida importante de quantos ativos semelhantes a dinheiro o banco possui, não mudou entre 8 e 14 de março, apesar da crise bancária global.

A ministra das Finanças da Suíça, Karin Keller-Sutter, ex-tradutora e professora há apenas alguns meses no cargo, disse na entrevista coletiva de domingo que um apoio adicional ao Credit Suisse foi acordado, mas mantido em segredo por medo de assustar as pessoas com uma sucessão de anúncios de emergência.

Ela disse estar em contato próximo com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e com o ministro das finanças britânico, Jeremy Hunt. Ambos os países têm grandes subsidiárias do Credit Suisse que empregam milhares.

Houve muito menos comunicação com o Banco Central Europeu em Frankfurt, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Os braços do Credit Suisse em Luxemburgo, Espanha e Alemanha eram muito menores.

Os reguladores europeus estavam, em particular, preocupados com a possibilidade de os suíços imporem perdas aos detentores de títulos - uma medida radical que eles adotaram, já que os custos de um resgate dispararam para os contribuintes.

"Eles fizeram isso por conta própria", disse a pessoa, pedindo para não ser identificada, descrevendo o resultado como uma "grande surpresa".

Um porta-voz da FINMA disse que, embora enfatize a Grã-Bretanha e os EUA por causa da escala dos negócios do Credit Suisse nesses países, também informou as autoridades europeias.

Nem todos, no entanto, foram mantidos no escuro.

Investidores sauditas, com cerca de 10% de participação no banco, pressionaram os suíços, alertando que eles poderiam tomar medidas legais se não recuperassem parte de seu malfadado investimento, disse outra pessoa com conhecimento do assunto.

O Banco Nacional Saudita não respondeu imediatamente a um pedido de comentário

"O dinheiro tinha que vir de algum lugar", disse um dos funcionários envolvidos nas negociações.

O conselho do Credit Suisse, interessado em preservar alguma unidade em um ambiente cada vez mais turbulento, apoiou-os e defendeu um pagamento aos acionistas, disse a pessoa.

Os reguladores também queriam evitar uma liquidação dos acionistas que resultaria na liquidação do banco, potencialmente uma dor de cabeça maior para o país e uma perda de prestígio poucas horas depois de apoiar o Credit Suisse.

No final, os suíços concordaram, optando por acabar com 16 bilhões de francos em títulos, compensando os acionistas com 3 bilhões de francos e virando de cabeça para baixo um princípio fundamental do financiamento bancário - ou seja, que os acionistas, e não os detentores de títulos, sejam os primeiros a sofrer um falência do banco.

Isso marca um fim vergonhoso para uma instituição fundada por Alfred Escher, um magnata suíço carinhosamente apelidado de Rei Alfredo I, que ajudou a construir as ferrovias do país. O Credit Suisse banca muitas empresas e cidadãos suíços - incluindo o ministro das finanças Keller-Sutter.

No domingo, quando um painel de autoridades e executivos suíços anunciou o acordo, eles não se arrependeram.

"Isso não é um resgate", disse Keller-Sutter aos jornalistas. Thomas Jordan, o chefe do banco central, defendeu o pacote, como necessário para conter qualquer choque mais amplo.

"O contribuinte neste cenário tem menos risco", disse Keller-Sutter. "A falência teria sido o maior risco porque o custo para a economia suíça teria sido enorme."

Ainda assim, os mercados estão se recuperando da extraordinária reviravolta dos eventos.

"Quando você é um banco para bilionários, os depósitos podem desaparecer muito rapidamente", disse uma das pessoas envolvidas. "Você pode morrer em três dias."

(US$ 1 = 0,9287 francos suíços)

