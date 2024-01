Resistência Iraquiana anuncia a suspensão de operações anti-EUA

Apoie o 247

247 - A Resistência Islâmica do Iraque anuncia uma pausa em suas operações contra alvos dos EUA na região, informa a HispanTV.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira (31), o Kata'ib Hezbollah (Brigadas do Hezbollah), uma das principais organizações antiterroristas, revelou a decisão.

"Anunciamos a suspensão das operações militares e de segurança contra as forças de ocupação", declarou o secretário-geral do grupo iraquiano, Abu Husein Al-Hamidawi, no comunicado.

A Resistência Iraquiana afirma ter tomado essa posição "para envergonhar o governo iraquiano", sem fornecer mais detalhes.

Desde outubro passado, após o início da guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza, que até o momento deixou mais de 26.750 palestinos mortos, a Resistência Islâmica do Iraque lançou centenas de ataques contra as bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Também reivindicou várias ofensivas contra alvos sensíveis israelenses.

A declaração, no entanto, assegura que "continuaremos defendendo nosso povo em Gaza por outros meios".

"Aconselhamos os bravos combatentes das Brigadas de Hezbollah a adotar medidas temporárias de defesa passiva em caso de qualquer ação agressiva dos Estados Unidos", diz o comunicado.

Além disso, a declaração rejeita as afirmações feitas por autoridades ocidentais sobre o apoio de outros países, principalmente o Irã, aos grupos de resistência.

"A Resistência Islâmica, representada pelas Brigadas do Hezbollah, resolveu apoiar nosso povo oprimido em Gaza com base em sua própria vontade, sem interferência de outros", destaca.

