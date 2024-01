Resistência Islâmica no Iraque assume autoria de ataques contra bases dos EUA na Síria

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A Resistência Islâmica no Iraque, grupo que inclui diversas milícias xiitas apoiadas pelo Irã, assumiu a responsabilidade por três ataques de drones a bases norte-americanas na Síria e a uma instalação naval em Israel.

Em um comunicado, o grupo afirmou que seus combatentes lançaram drones carregados de explosivos contra as bases de al-Shaddadi, al-Tanf e o campo de Rukban, próximas da fronteira entre a Síria, Iraque e Jordânia. O grupo acrescentou ainda um quarto ataque às instalações navais de Zevulun, próximo à cidade israelense de Haifa.

Ainda não há confirmações por parte do governo dos EUA se este são os mesmos ataques que deixaram três militares mortos e outros 25 feridos. Informações do governo colocam estes vítimas de um ataque na Jordânia, no entanto, o porta-voz do governo e ministro das Comunicações, Muhannad Mubaydin, afirmou que nenhum ataque ocorreu em solo jordaniano.

Bases dos Estados Unidos Grupos xiitas bombardeiam bases americanas na Síria e no Iraque desde a escalada do conflito em Gaza eclodiu em 7 de setembro. O governo americano é visto como um dos principais instigadores de Israel e sua presença na região é contestada por diversos grupos.

