Resort com mil turistas é isolado após teste positivo para coronavírus na Espanha (vídeo)

Sputnik - O isolamento aconteceu depois que um turista italiano hospedado em um hotel quatro estrelas no município espanhol de Adeje deu positivo para o coronavírus.

Acredita-se que o homem italiano seja um residente da região italiana de Lombardia, que testemunhou a maioria dos casos de coronavírus da Itália. Ele é o terceiro caso de coronavírus na Espanha e foi internado no hospital, onde foi colocado em isolamento.

Imagens mostram uma faixa policial instalada na entrada do hotel:

No hotel H10 Costa Adeje Palace, em Tenerife, já estão em curso os testes aos hóspedes restantes, a quem foi dito para permanecerem nas suas suítes.

"Caros clientes, devemos informar que, por razões de saúde, o hotel foi fechado. Até que as autoridades sanitárias o avisem, devem permanecer em seus quartos", disse uma nota da gerência do hotel quatro estrelas, citada pela Sky News.De acordo com os últimos dados, um total de 77.660 pessoas já contraíram a doença na China continental e 2.704 pessoas morreram no mundo.