Responsáveis dos principais órgãos de poder da China entregam balanço de trabalho a Xi Jinping

Rádio Internacional da China - Os membros do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), o secretário do Secretariado do Comitê Central do PCCh, os membros dos comitês do PCCh do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, do Conselho de Estado e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e os secretários dos comitês do PCCh do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular entregaram recentemente seus balanços de trabalho ao secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping.

A direção centralizada e unificada do Comitê Central é o princípio máximo da direção do PCCh. Por isso, todos os anos, os camaradas concernentes devem entregar um balanço de seus trabalhos para o Comitê Central e o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, apresentando o reforço de seus conceitos políticos, a aplicação das políticas e das disposições do Comitê Central do PCCh, melhoria de seus trabalhos e a integridade pessoal.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, os resultados históricos dos trabalhos do Partido e do país são alcançados pela persistência firme na liderança do PCCh.

