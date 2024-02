Resposta de Israel a Lula é cortina de fumaça para os crimes de Netanyahu, diz Odair Cunha

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Odair Cunha (PT-MG) criticou o que ele chamou de “desmedida” a reação de Israel à denúncia do presidente Lula sobre o genocídio do povo palestino. Segundo o parlamentar, a postura do governo israelense é, na verdade, “uma cortina de fumaça para esconder os crimes de guerra cometidos pelo ultradireitista Benjamin Netanyahu e seus ministros”.

“A reação desmedida do governo de Israel à denúncia do presidente Lula sobre a barbárie cometida contra mulheres e crianças palestinas em Gaza é, na verdade, uma cortina de fumaça para esconder os crimes de guerra cometidos pelo ultradireitista Benjamin Netanyahu e seus ministros. Não podemos transformar adjetivos em substantivos: os crimes de guerra do governo de Israel têm provocado a morte e a mutilação de milhares de crianças e mulheres indefesas. É preciso dar um basta ao massacre. O presidente Lula, que várias vezes condenou os ataques terroristas do Hamas, quer o cessar-fogo e a paz. É disso que o mundo precisa”, escreveu no X.

continua após o anúncio

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 37.398 - segundo a Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) - sobretudo mulheres e crianças, o equivalente a 1,68% da população de Gaza. Outros 70 mil foram feridos e 1,5 milhão de pessoas deslocadas.

A reação desmedida do governo de Israel à denúncia do presidente Lula sobre a barbárie cometida contra mulheres e crianças palestinas em Gaza é, na verdade, uma cortina de fumaça para esconder os crimes de guerra cometidos pelo ultradireitista Benjamin Netanyahu e seus… continua após o anúncio February 20, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: