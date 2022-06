Resposta será dura e capaz de 'cortar oxigênio', diz Moscou sobre bloqueio a Kaliningrado

A resposta à proibição do trânsito de mercadorias para a região de Kaliningrado será "muito dura", disse Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia edit

Sputnik - A resposta da Rússia à proibição do trânsito de mercadorias para a região de Kaliningrado será "muito dura", "capaz de cortar oxigênio a vizinhos bálticos", disse Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país.

"Naturalmente, a Rússia tomará medidas de retaliação, que serão muito duras", disse Medvedev, em entrevista ao jornal russo Argumenty i Fakty.

Segundo ele, uma parte significativa das possibilidades é de natureza econômica e "capaz de cortar o oxigênio de nossos vizinhos bálticos que adotaram ações hostis".

"Essa escalada é uma má escolha. E os cidadãos comuns da Lituânia sofrerão com isso, cujo padrão de vida já não é o mais alto. Os políticos lituanos estão pedindo favores e os cidadãos estão tentando sobreviver de alguma forma. Neste teatro do absurdo, tanto esses como outros conseguem fazer cada vez pior", criticou o ex-presidente.

A União Europeia deixou de permitir o tráfego de mercadorias registradas na Rússia para países europeus no início de abril. No entanto, foi feita uma exceção com relação ao trânsito à região de Kaliningrado, enclave russo situado na costa do mar Báltico.

O governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, informou, em 18 de junho, sobre o bloqueio da companhia estatal ferroviária lituana, a Lithuanian Railways, apesar do acordo com Moscou de que os corredores de transporte deveriam permanecer abertos.

A Lituânia alega que estaria simplesmente seguindo o plano de sanções da União Europeia contra a Rússia.

Na última quinta-feira (23), o chefe das relações exteriores da União Europeia (UE), Josep Borrell, afirmou que a UE revisará suas diretrizes de sanções para evitar "bloquear" o tráfego de entrada e saída de Kaliningrado.

A declaração do alto funcionário ocorreu logo após o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ter emitido alertas sobre as consequências das restrições lituanas.

