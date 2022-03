Respostas de chanceler chinês em coletiva de imprensa indicam a responsabilidade do país com questões mundiais

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, respondeu 27 perguntas na segunda-feira (7) em uma coletiva de imprensa das Duas Sessões, emitindo sinais de que, diante de um mundo turbulento e em mudanças, a China sempre apresentou soluções em busca de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, o que demonstra a responsabilidade de um grande país.

Nos últimos anos, para manter sua hegemonia, os Estados Unidos recuperaram a mentalidade de Guerra Fria, o que agravou ainda mais a turbulência e a divisão, enquanto a China aderiu ao multilateralismo, buscando paz, união, abertura e cooperação.

Manter a paz é agora a maior prioridade. Quanto à questão da Ucrânia, a China apela à comunidade internacional para que foque na promoção de negociações para impedir uma grande crise humanitária.

A união é a melhor arma contra os desafios globais como a pandemia de Covid-19 e as mudanças climáticas. A China forneceu cerca de 400 milhões de doses de vacinas e quase 40 milhões de suprimentos antiepidêmicos para a América Latina e o Caribe, além de assistência emergencial oportuna a Tonga para responder ao desastre causado pela erupção vulcânica.

Ao mesmo tempo, a China ressalta que a competição entre os grandes países não é o tema dos tempos e o jogo de soma zero não é a escolha certa. Especialmente no relacionamento sino-estadunidense, a China apelou por respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de ganho mútuo.

"A parceria com a China é um importante pilar das Nações Unidas e do multilateralismo." Essa é a avaliação do secretário-geral da ONU, António Guterres, que agradeceu à China por seu firme apoio às Nações Unidas e ao multilateralismo. Para ele, apenas com a adesão ao multilateralismo, à solidariedade e à cooperação, os diversos riscos e desafios serão enfrentados de forma efetiva.

O jornal singapurense Lianhe Zaobao comentou que as Duas Sessões são uma janela importante para o mundo exterior observar o pensamento dos líderes chineses, e as informações emitidas pelo chanceler chinês na coletiva de imprensa demonstraram, sem dúvida, a responsabilidade da China.

O país asiático busca união em vez de divisão, e diálogos em vez de confrontos, não permitindo que nenhum país fique para trás e nenhuma solicitação seja ignorada. Uma China responsável continuará a aderir ao multilateralismo genuíno e trabalhar com todas as forças progressistas do mundo para buscar um maior desenvolvimento e um melhor futuro.