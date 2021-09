Restos mortais de 109 mártires chineses voltam à pátria

Os restos mortais de 109 mártires do Exército Voluntário do Povo Chinês na Coreia do Sul retornaram nesta quinta-feira (2) à pátria edit

Rádio Internacional da China - Uma cerimônia solene foi realizada no aeroporto, com a execução do Hino Nacional da República Popular da China para receber os restos mortais de 109 mártires chineses que lutaram na guerra da Coreia. Muitos veteranos do Exército Voluntário e parentes dos mártires participaram da cerimônia.

Há 71 anos, 19.763 soldados voluntários chineses sacrificaram suas vidas na Guerra para Resistir à Agressão dos EUA e Ajudar a Coreia.

Nesta sexta-feira (3) foi realizada a cerimônia de enterro em Shenyang, capital da província de Liaoning, nordeste da China

