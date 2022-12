Restos mortais de Jiang Zemin são transferidos para Pequim

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Os restos mortais do camarada Jiang Zemin foram transferidos de Shanghai para Pequim em um voo especial na tarde de quinta-feira (1º/12).

Xi Jinping e outros líderes do Partido e do Estado foram ao aeroporto para receber os restos mortais do ex-presidente chinês, além de oferecer suas mais profundas condolências aos parentes de Jiang Zemin.

Uma reunião memorial para o camarada Jiang Zemin será realizada no Grande Palácio do Povo em Pequim no dia 6 de dezembro, de acordo com um anúncio do Comitê Funerário do Camarada Jiang Zemin na quinta-feira.

O ex-líder chinês morreu de leucemia e falência múltipla dos órgãos em Xangai, às 12h13 de 30 de novembro de 2022, aos 96 anos.

