Resultado da visita de Xi será maior progresso nos laços China-Rússia

247 - Muitas pessoas na Rússia aplaudem o desenvolvimento de alto nível das relações China-Rússia nos últimos anos e aguardam ansiosamente is resultados da visita, esperando uma cooperação mais profunda em política, economia, comércio, relacionamento interpessoal e cultura, bem como novos progressos nos laços bilaterais na nova era e maior contribuição para o desenvolvimento mundial, destaca reportagem da Xinhua.

Diplomacia de chefes de Estado

As trocas entre os dois chefes de Estado são a bússola e a âncora das relações China-Rússia. Sob sua orientação, a relação China-Rússia está repleta de novo dinamismo e vitalidade, estabelecendo um bom exemplo para o desenvolvimento de um novo modelo de relações entre os principais países com confiança mútua, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha.

Autoridades e estudiosos russos acreditam que, com a visita de Xi à Rússia, os dois chefes de Estado trabalharão juntos para um progresso constante e sustentado na cooperação bilateral, que beneficiará continuamente os povos dos dois países.

O povo russo respeita muito o presidente Xi e aguarda ansiosamente a visita do velho amigo, disse Galina Kulikova, primeira vice-presidente da Associação de Amizade Rússia-China. Kulikova está envolvida na diplomacia pública russo-chinesa há mais de 65 anos e recebeu a Medalha da Amizade, a mais alta honraria estatal da China. Ela disse que a visita de Xi mostra que a China atribui grande importância às relações bilaterais e promoverá a cooperação prática entre os dois países.

Em março de 2013, Xi escolheu a Rússia para sua primeira viagem ao exterior como presidente chinês. Dez anos depois, Xi novamente escolheu a Rússia para sua primeira visita ao exterior após sua reeleição.

Desde 2013, Xi e Putin planejaram em conjunto o desenvolvimento de laços bilaterais e cooperação prática em vários campos, realizaram trocas francas e profundas de experiências em governança estatal, comunicaram e coordenaram de perto as principais questões internacionais e participaram de vários eventos importantes organizados mutuamente. Os dois lados continuam comprometidos com a construção de um mundo multipolar, defendem e praticam o verdadeiro multilateralismo e chegaram a um importante consenso estratégico para melhorar as relações China-Rússia, salvaguardar a segurança e a estabilidade regionais e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

A visita de Xi mais uma vez atesta a importância das relações Rússia-China e reafirma que os dois países continuarão a praticar o verdadeiro multilateralismo, promover a construção de um mundo multipolar, aprimorar a governança global e contribuir para o desenvolvimento mundial, disse Sergei Lukonin, chefe do Departamento de Política e Economia Chinesa do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais da Academia Russa de Ciências.

Ampla cooperação

Ao longo dos anos, a China e a Rússia apoiaram-se firmemente na proteção de seus interesses centrais, projetos de cooperação em áreas-chave foram implementados de forma constante e progressos marcantes foram alcançados na conectividade transfronteiriça. Em 2022, o comércio bilateral atingiu um recorde de 190,27 bilhões de dólares americanos.

A visita de Xi é amplamente percebida na Rússia como uma viagem de cooperação para promover a cooperação mutuamente benéfica em vários campos, aprofundar a sinergia entre a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) e a União Econômica da Eurásia e ajudar os dois países a alcançar seus respectivos objetivos desenvolvimento e revitalização.

Andrei Gubin, professor associado do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal do Extremo Oriente da Rússia, expressou a esperança de que os dois países intensifiquem a cooperação no transporte de carga via ferrovias e na Rota do Mar do Norte, bem como nas exportações de energia.

Vitaly Mankevich, presidente da União Russo-Asiática de Industriais e Empresários, considerou a visita de Xi "um sinal importante" que indica o avanço constante das relações dos dois países e prova que a cooperação bilateral "não está sujeita a influências externas".

"Para as empresas, a estabilidade e uma compreensão clara das perspectivas são importantes", disse ele.

"Vemos uma cooperação igual e mutuamente benéfica nesta iniciativa. Sua implementação promove o desenvolvimento industrial, aumenta o treinamento de pessoal, cria empregos e eleva os padrões de vida", disse Dmitry Novikov, vice-presidente do Comitê Central do Partido Comunista da Rússia

Intercâmbios de pessoas

Como diz um ditado chinês, "a chave para relações sólidas entre os estados está na amizade entre as pessoas, e a chave para a amizade entre as pessoas está na troca de coração". A China e a Rússia, ambas com profundas raízes culturais, compartilham uma longa e frutífera história de intercâmbios culturais e interpessoais.

Atualmente, russos de diferentes esferas da vida esperam que a visita do presidente chinês aprofunde ainda mais a confiança e o entendimento mútuos e consolide a base política e o apoio público à amizade entre os dois povos.

Irina Zakharova, uma Artista Homenageada da Rússia que possui vários trabalhos sobre a cultura chinesa, acredita que a visita de Xi certamente promoverá intercâmbios culturais e vínculos entre os dois países.

Tanto a Rússia quanto a China desfrutam de uma cultura esplêndida, cada uma com suas características distintas e semelhanças, disse ela, expressando sua confiança de que atividades culturais como exposições folclóricas e intercâmbios acadêmicos aumentarão ainda mais o entendimento mútuo.

Os últimos anos testemunharam intercâmbios cada vez mais estreitos entre os dois países em áreas como ciência, educação e cultura.

Evgeny Vlasov, vice-presidente de relações internacionais da Universidade Federal do Extremo Oriente, disse que o governo patrocinou 940 estudantes internacionais da China estudando em instituições de ensino superior russas neste ano letivo, e o número continuará a aumentar no próximo ano.

Além disso, a China e a Rússia são os maiores vizinhos um do outro, com hordas de turistas que atravessam a fronteira com frequência. Por muitos anos, a China tem sido uma importante fonte de turistas para a Rússia.

Em fevereiro, a Rússia recebeu o primeiro grupo de turistas do vizinho logo após a restauração das viagens de grupo para fora da China. "No que diz respeito a receber visitantes estrangeiros, o turismo russo tem uma grande expectativa para os turistas chineses", disse Alexander Osaulenko, vice-presidente da Russian Tourism Alliance.

À medida que a China otimizou sua resposta à pandemia do COVID-19, os intercâmbios culturais e interpessoais com a Rússia ganharam força.

A Rússia está antecipando atividades culturais co-organizadas com a China este ano, disse a ministra da Cultura da Rússia, Olga Lyubimova, que está confiante de que esses eventos promoverão ainda mais o intercâmbio cultural e a amizade entre os dois lados.

