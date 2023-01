Retomada do diálogo entre Moscou e Ocidente ainda está longe, diz missão russa da ONU

Apoie o 247

ICL

TASS - O retorno do Ocidente às negociações de boa fé sobre as preocupações de segurança da Rússia seria um bom cenário para o mundo inteiro, mas isso está muito longe, disse o vice-chefe permanente da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky.

Questionado sobre possíveis maneiras de retomar esse diálogo, ele disse à RT no sábado: "Precisamos garantir que o Ocidente esteja ciente de como sua política foi errônea, precisaremos ver se ele reverteu seu apoio ao regime ucraniano, porque atualmente estão recebendo carta branca completa por crimes contra a humanidade, contra a população da Ucrânia e contra os falantes de russo, bem como por todos os tipos de discriminação contra os falantes de russo. Também precisaremos ver se eles reverteram sua atitude para com a Rússia sobre os princípios de segurança na Europa que propusemos há mais de um ano. Este deve ser um processo sério e profundo, sem nenhuma tentativa superficial de jogar todos os pecados na porta da Rússia ou apresentar a Rússia como fonte de todos os problemas para a comunidade internacional ."

Segundo o diplomata russo, "se houver tal mudança, haverá uma chance de realizarmos negociações de boa fé". "Seria um cenário muito bom para o mundo inteiro, mas, sinceramente, ainda estamos longe disso agora", lamentou.

"E, no entanto, estamos esperançosos. Podemos ver como muitas pessoas no Ocidente, incluindo diplomatas ocidentais, estão pensando em aprender com o passado, mas nenhuma medida prática para isso está sendo tomada. Politicamente, tudo o que podemos ouvir é retórica hostil , com o conflito sendo fomentado, então, receio, não há razão para otimismo no estágio atual", acrescentou Polyansky.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.