Retórica anti-China é semelhante à da era do Macartismo, diz ex-embaixador dos EUA

O ex-embaixador dos EUA na China, Max Baucus, disse que a retórica anti-China do governo dos EUA é exagerada e lembra a era do Macartismo edit

Diário do Povo - "A retórica do governo estadunidense é muito forte contra a China. É exagerada. Estamos entrando em um tipo de era semelhante à de Joe McCarthy quando ele estava provocando o Departamento de Estado, atacando o comunismo", disse Baucus em entrevista para a CNN na última quarta-feira (13).

"Um pouco semelhante a Hitler nos anos 30. Muitas pessoas sabiam que o que estava acontecendo era errado. Eles sabiam que estava errado, mas não se levantaram e bada disseram sobre isso. Eles se sentiram intimidados", disse o ex-embaixador.

"E agora nos Estados Unidos, se alguém diz algo razoável sobre a China se sente intimidado, com medo de que sua cabeça seja cortada. Nos anos 30 na Alemanha foi muito parecido. Pessoas que eram responsáveis nos EUA e especialmente na Alemanha não conseguiram se manifestar", prosseguiu o ex-embaixador dos EUA.

"Eu me preocupo que algo desse tipo esteja acontecendo agora e isso é muito perigoso. E acho que é em parte porque o governo republicano de Donald Trump percebe que a economia não está indo bem, provavelmente por causa do coronavírus e, portanto, eles precisam girar, eles têm que culpar alguém e culpar a China. E é muito difícil voltar aos trilhos após a eleição, quem quer que seja eleito ", ele acrescentou.

Quando perguntado se sua comparação entre a atmosfera atual em Washington e a da Alemanha na década de 1930 foi "provocativa", Baucus esclareceu que "acho que estamos seguindo nessa direção e não estou dizendo que já estamos lá, mas existem muitas pessoas muito responsáveis na América que sabem que esse golpe na China é irresponsável, e pagaremos um preço quanto mais tempo isso continuar."

Baucus atuou como embaixador dos EUA na China sob o governo Obama de 2014 a 2017. Antes disso, ele foi senador de Montana por quase 36 anos.

À medida que as mortes por covid-19 continuam a aumentar nos Estados Unidos, alguns indivíduos do governo Trump tentam desesperadamente desviar as críticas sobre seus erros, culpando a China.

