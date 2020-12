Reunião com Trump e assessores na Casa Branca termina tensa após citação de anulação de eleições

Reunião convocada por Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, terminou tensa com assessores aos gritos por conta de uma proposta de anulação da eleição edit

247 - De acordo com revelações do jornal The New York Times e da CNN, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião no Salão Oval com assessores que terminou tensa com gritos por conta de uma proposta de anulação da eleição. Candidato à reeleição, Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

A reunião aconteceu na sexta-feira (18) e contou com a particpação da advogada Sidney Powell e seu cliente, o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn.

Segundo fontes, alguns dos assessores de Trump criticaram Powell e sugestões estapafúrdias de Flynn sobre a anulação da eleição, que defendeu no início desta semana que Trump poderia invocar a lei marcial como parte de seus esforços para anular a eleição que ele perdeu..

"Os assessores da Casa Branca que participaram do encontro, incluindo o chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows e o advogado Pat Cipollone, também resistiram intensamente à sugestão de nomear Powell como advogada especial para investigar as alegações de fraude eleitoral que o próprio governo Trump rejeitou (ou, como parece mais viável, contratá-la no governo para algum tipo de função investigativa). Powell concentrou suas conspirações nas máquinas de votação e sugeriu que um advogado especial inspecionasse as máquinas em busca de falhas", destaca reportagem da CNN.

A emissora destaca que outra ideia que surgiu na reunião para tentar barrar a posse do democrata foi a de um decreto presidencial que permitiria ao governo acessar as urnas para inspecioná-las.

“O clima estava quente. As pessoas brigaram dentro do Salão Oval, foram muito contundentes”, contou uma das fontes.

Além disso, a reportagem descreve que a equipe de Trump está preocupada com os próximos passos que ele pode tomar quando seu mandato terminar.

"No sábado (19), pouco depois da reunião, a equipe de campanha de Trump recebeu uma carta da equipe jurídica, instruindo-os a preservar todos os documentos relacionados à empresa Dominion Voting Systems e à advogada Powell em antecipação a potenciais processos que a empresa pode mover contra a advogada pró-Trump", salienta outro trecho da matéria.

O comunicado, visto pela CNN, faz referência a uma carta que a Dominion enviou a Powell nesta semana exigindo que ela retirasse publicamente suas acusações. O documento instrui a equipe de campanha a não alterar, destruir ou descartar registros que possam ser relevantes.

