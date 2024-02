Reunião de chanceleres do G20 termina nesta quinta-feira no Rio de Janeiro

Apoie o 247

Sputnik - A reunião do G20 de ministros das Relações Exteriores será concluída nesta quinta-feira (22) no Rio de Janeiro (RJ), com discussões focadas em questões globais e prioridades estabelecidas pelo Brasil, atual presidente temporário do grupo.

O evento de dois dias, realizado desde a quarta-feira, em fevereiro, reúne ministros dos países membros para abordar temas urgentes, incluindo reforma institucional multilateral, combate à pobreza, transição energética e mitigação das mudanças climáticas.

Conforme apurado pela Sputnik, chanceleres da Coreia do Sul e do Japão manterão conversações à margem da reunião ministerial no Brasil, em contato com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Durante a reunião, que ocorre na Marina da Glória, na capital fluminense, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, enfatizou as três principais prioridades do evento: combate à fome, desenvolvimento sustentável e mudança da governança global.

"Nesta reunião, a presidência brasileira do G20 propõe que nos centremos na terceira prioridade estabelecida pelo presidente Lula, a reforma da governança global."

A autoridade, entretanto, colocou enfoque especial no último item, dadas as crescentes tensões geopolíticas que ocorrem no mundo. "Na nossa visão, o G20 pode e deve desempenhar papel fundamental para a redução das tensões internacionais, bem como no avanço da agenda sustentável", afirmou.

Ele também destacou a necessidade de reforma dentro de instituições multilaterais como as Nações Unidas (ONU).

O encontro ocorre em meio a tensões diplomáticas entre o Brasil e Israel, além de discussões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, sobre questões bilaterais e globais, incluindo conflitos na Palestina e Ucrânia.

O G20, composto por grandes economias e organizações internacionais, serve como plataforma para diálogo e cooperação em questões econômicas e financeiras. O Brasil assumiu a presidência do G20 em 1º de dezembro de 2023, com seu mandato previsto para terminar em 30 de novembro de 2024.

